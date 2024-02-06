20 школ построят на изъятые у коррупционеров деньги в Казахстане

20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств, изъятых у коррупционеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Как сообщается на официальном сайте министерства, 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, доступен на сайте ведомства. В него вошли:

строительство 5 школ на 2 740 ученических мест (в две смены) взамен аварийных школ;

строительство 1 школы на 1 200 ученических мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;

строительство 11 школ на 8 976 ученических мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;

строительство 1 школы на 200 ученических мест (в две смены) взамен ветхой школы;

строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).

Школы расположатся в Шымкенте, в области Жетісу и Кызылординской областях - по три; в Жамбылской области - четыре; Астане и Алматинской области - по две; ЗКО, Павлодарской области, СКО - по одной.

Сообщается, что в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из Фонда поддержки инфраструктуры образования было профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.

2023 год стал годом старта национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в стране появится 369 новых школ. В 2023 году было введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Также были решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.

Как рассказал глава Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, в прошлом году в регионе завершилось строительство двух школ на 720 мест взамен аварийных. А за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования ведется строительство коррекционной школы на 300 мест, с интернатом на 50 мест.

А аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что в регионе ведется строительство трех школ на 1 980 мест. В эксплуатацию их планируют ввести в 2024 году. Ярким событием для костанайцев стало открытие в областном центре дворца школьников IQostanay.