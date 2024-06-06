Павлодарец залез на крышу и не смог спуститься

В Павлодарской области пожилой местный житель залез на крышу своего дома, а спуститься на землю смог только с помощью спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сегодня, 6 июня, поступило сообщение от дежурного по номеру "101" о том, что пожилой мужчина забрался на крышу частного дома и не может самостоятельно спуститься.

"Спасатели, прибыв на место, в присутствии сотрудника полиции и соседей выставили лестницу и с помощью снаряжения спустили мужчину на землю", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Ранее в Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции и ДЧС спасли женщину, упавшую в погреб. Пенсионерка несколько часов просидела там и просила о помощи. Спасенную госпитализировали в медицинское учреждение.

А в Атырауской области огнеборцы спасли двух пожилых человек - 60-летнего мужчину и его 84-летнюю мать. В их доме загорелся диван. Пострадавшим оказали первую врачебную помощь.