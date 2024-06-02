60-летнего мужчину и его маму спасли из горящего дома в Атырау

Двух пожилых человек спасли огнеборцы Атырауской области - в доме загорелся диван, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Силами спасателей из дома спасены 60-летняя мужчина и его 84-летняя мать.

Кроме того, сотрудниками ЦМК пострадавшим оказана первая врачебная помощь. Причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.