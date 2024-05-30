Упала в погреб: пенсионерка несколько часов просила о помощи в ВКО (видео)

Полицейские и спасатели спасли женщину, упавшую в погреб. Пенсионерка несколько часов просидела там и просила о помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как оказалось, в 4 часа утра женщина решила спуститься в погреб за вареньем, однако оступилась и упала. Сообщается, что ее крики соседи услышали только после обеда.

Они и вызвали сотрудников полиции и спасателей.

"На место происшествия поспешили участковые инспекторы Азамат Балтабаев и Орал Азамбаев. Спасатели и полицейские с помощью веревок аккуратно вызволили пенсионерку из погреба, передав врачам скорой", - сообщили в полиции.

В настоящий момент женщина находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.

Напомним, в марте в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась.

Также в марте в области Ұлытау ученица младших классов пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы.

А в конце февраля в одном из микрорайонов Костаная 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде.