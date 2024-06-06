Карагандинка меняла квартиры и номера телефонов, скрываясь от долга в 9 млн тенге

Стражи порядка нашли жительницу Караганды, которая задолжала своим детям более 9 млн тенге алиментов. По данным полиции, скрываясь от долга, она меняла квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, одним из направлений работы миграционной службы ДП Карагандинской области является розыск лиц по искам о взыскании алиментов.

"Если уклонение от уплаты алиментов со стороны отцов в нашем обществе принято считать “нормой”, то прослеживается следующая тенденция. Участились вопиющие факты, когда нерадивые родительницы не только спокойно отреклись от своих детей, отдав их на воспитание в детские дома и приюты, но также злостно уклоняются от их содержания", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной полиции ДП области Арман Уалиев.

Так, в начале июня в управление миграционной службы поступило постановление об объявлении в розыск 44-летней должницы, вынесенное одним из частных судебных исполнителей.

"Женщина с февраля 2015 года злостно уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. С этого времени у нее образовалась задолженность в размере более 9 млн тенге. Найти местонахождение нерадивой родительницы инициатору розыску не представлялось возможным", - пояснили в МВД.

В тот же день сотрудник управления миграционной службы установил в Караганде адрес, по которому проживала женщина. Она была передана инициатору розыска.

"Выяснилось, что разыскиваемая в надежде скрыться от судебного исполнителя неоднократно меняла квартиры, номера мобильника. Тем самым умышленно уклонялась от уплаты многомиллионного долга", - отметили в ведомстве.

Сейчас взысканием по образовавшейся задолженности занимается судебный исполнитель, в производстве которого находится исполнительный документ.

Ранее в Павлодарской области правоохранители задержали "забывчивого" отца, который задолжал около 5 млн тенге своему ребенку. Злостного неплательщика алиментов передали частному судебному исполнителю.

А 68-летняя жительница Актобе обратилась в суд с просьбой взыскать алименты со своего взрослого сына. В итоге спор урегулировали мирно - заключили соглашение, по которому мужчина обязался ежемесячно выплачивать нетрудоспособной матери более 150 тыс. тенге.