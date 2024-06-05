"Забывчивого" отца с долгом в 5 млн тенге задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области около 5 млн тенге задолжал своему ребенку злостный неплательщик алиментов. Его задержали стражи порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление по факту неуплаты денежных средств на содержание ребенка поступило в полицию Щербактинского района. Сельчанка выразила претензии в адрес бывшего супруга, не выплачивающего алименты на сына.

"Несмотря на решение суда, мужчина с 2015 года скрывался от уплаты алиментов, встреч с детьми избегал. Мужчину задержали, для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании суммы долга "забывчивый" родитель передан частному судебному исполнителю", - рассказали в ДП региона.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировали 30 фактов неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей.

"Если не действуют штрафы или аресты, наступает ответственность уголовная", - предупредили в полиции.

Ранее жителя Алматы привлекли к уголовной ответственности, так как он не выплачивал алименты своим детям, накопив долг более 2 млн тенге. Как сообщили в прокуратуре, имея на это прямой умысел, мужчина осознанно скрывал свой фактический доход.

В южной столице также задержали мужчину, который не выплачивал алименты собственным детям в течение семи лет. Сумма долга составила более 6 млн тенге. Для дальнейшего исполнения решения суда задержанного передали частному судебному исполнителю.

Имеющих задолженность по алиментам выявили и в Астане. Автомобили нескольких человек водворили на штрафстоянку. Частными судебными исполнителями проводятся работы по оценке и выставлению их на торги.