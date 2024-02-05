Как грязный воздух может влиять на здоровье глаз, рассказали врачи

Врачи заявили, что люди, проживающие в городах с сильно загрязненным воздухом, должны дополнительно защищать свои глаза, чтобы не испортить зрение, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Лина Му, эпидемиолог из Университета Буффало, заявила, что многочисленные исследования давно показали, что загрязнение воздуха вредно для здоровья человека. В особенности, для легких, поскольку может спровоцировать развитие астмы, а также для сердечно-сосудистой системы, повышая риски инсультов. Однако исследования о том, как грязный воздух влияет на глаза, только начинают появляться.

По ее словам, ученые долгое время игнорировали эту связь, и пока исследований не так много, людям, проживающим в городах с сильно загрязненным воздухом, нужно дополнительно защищать себя от рисков.

Пол Фостер, офтальмоэпидемиолог из Университетского колледжа Лондона, заявил, что плохое качество воздуха может провоцировать синдром "сухого глаза", когда глазу не хватает слезной жидкости для достаточного увлажнения.

Одним из основных нарушений зрения, которое исследования связывают с загрязненным воздухом, является глаукома — нейродегенеративное заболевание, при котором повреждается зрительный нерв в задней части глаза.

Исследования показывают, что высокое воздействие загрязняющих частиц PM10 и PM2,5, вырабатываемых легковыми и грузовыми автомобилями, электростанциями и печным отоплением, значительно увеличивает риск развития этого заболевания.

Врачи рекомендуют жителям больших городов чаще носить солнцезащитные очки, использовать увлажняющие капли для глаз, часто мыть руки и не трогать глаза руками в дни, когда уровень загрязнения воздуха слишком высок. Кроме того, врачи советуют придерживаться диеты с высоким содержанием антиоксидантов. Например, есть больше овощей и фруктов.