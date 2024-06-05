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Павлодарцы попросили акима разобраться с кафе (видео)

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Встреча акима Павлодара с горожанами
Встреча акима Павлодара с горржанами. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov/

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков в ходе объезда города выслушал жалобы жителей одного из домов на постоянно забивающуюся канализацию. Жильцы винят в проблемах кафе, передает NUR.KZ.

Глава города на своей странице в Instagram сообщил, что встретился с жителями дома 14 по улице Нурмагамбетова, которые страдают из-за проблем с канализацией.

"Вы писали по вопросу того, что у вас часто забивается канализация", - начал разговор Хасар Хабылбеков.

"Каждый день. А кто виноват - вот это кафе восточной кухни", - высказалась жительница дома.

"Жильцы винят в этом кафе. Поручил отделу жилищной инспекции совместно с ТОО "Павлодар-Водоканал" решить вопрос с подпором на канализационной сети", - резюмировал итоги встречи аким Павлодара.

С вопросом о замене кровли в рамках программы модернизации жилья обратились жильцы дома 1/1 по улице Камзина.

"Разъяснил, что при наличии всей необходимой документации работы мы запланируем на этот год", - отметил Хасар Хабылбеков.

С просьбой благоустроить двор обратились жильцы домов 3, 5, 5/1 и 7 по улице Бекхожина. На сегодняшний день подрядчик определен, здесь уже начаты работы по асфальтированию. Также планируется уложить брусчатку.

"Все вопросы горожан держу на контроле и стараюсь решать их в кратчайшие сроки", - подчеркнул градоначальник.

Ранее в Павлодаре жители дома 17 по улице Ермака, которому уже более полувека, пожаловались на состояние подвала. Они винят во всем аварийную службу Водоканала. Однако в компании-монополисте заверили, что на их канализационных сетях повреждений нет.

В конце мая аким Павлодара приехал в микрорайон "Горторг" на встречу с местными жителями. Они обратились к градоначальнику с жалобой на плохое состояние дорог и неудовлетворительную работу садоводства "Энтузиаст".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112801-pavlodarcy-poprosili-akima-razobratsya-s-kafe-video/

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