Павлодарке пришлось ходить по судам из-за сломанного кондиционера

Жительница Павлодарской области купила кондиционер, который не заработал даже после заправки фреоном. Компанию-продавца обязали переустановить устройство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрено дело по иску местной жительницы к ТОО.

Женщина хотела добиться безвозмездной переустановки кондиционера и продления срока гарантии на него.

Как установил суд, в ноябре 2021 года павлодарка приобрела у ответчика кондиционер. Его установка осуществлялась силами продавца, что подтверждается накладной на отпуск запасов на сторону и фискальным чеком.

Срок гарантии на приобретенный кондиционер - два года. В апреле 2022 года кондиционер был установлен.

"В связи с тем, что кондиционер не охлаждал воздух, истец в период гарантии обратилась к ответчику. Специалистами ответчика сделано заключение, что кондиционер рабочий, необходимо заправка фреоном", - пояснили в суде.

В сентябре 2023 года женщина обратилась за диагностикой кондиционера в сервисный центр.

"Согласно акту сервисного центра от 21 сентября 2023 года, выявлен дефект монтажа при установке, что является виной продавца, установившего кондиционер", - отметили в суде.

26 сентября прошлого года женщина направила ТОО досудебную претензию.

1 ноября 2023 года в целях досудебного урегулирования спора она обратилась в РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей", где ей рекомендовали обратиться в суд.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично.

"На ответчика возложена обязанность переустановить кондиционер и продлить срок гарантии на кондиционер истцу сроком на 12 месяцев с даты переустановки, в части требования к ТОО о продлении срока гарантии до 2 лет - отказать", - говорится в решении суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе ТОО просило отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

"При продаже товаров по образцам, по почте, путем электронной торговли, а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, гарантийный срок либо срок для выявления недостатков товара исчисляется со дня передачи (доставки) товара потребителю, а если товар нуждается в специальной установке (подключении) или сборке, - со дня его установки (подключения) или сборки", - пояснили в суде.

В данном случае товар был приобретен 15 ноября 2021 года, а установлен в апреле 2022 года.

Из материалов дела следует, что в начале июня 2022 года в период срока гарантии женщина обратилась в магазин с претензией. Компанией-продавцом был произведен залив фреона, что подтверждалось перепиской в мессенджере WhatsApp между истцом и мастером, выезжавшим на вызов.

Обжалованное решение оставили без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.

Постановление коллегии уже вступило в законную силу.

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