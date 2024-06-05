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"Пронесли по улицам на руках": узнавший дом мальчик захлопал в ладоши в Павлодарской области

Опубликовано:

Ребенок гуляет один
Ребенок. Иллюстративное фото: fightbegin / Getty Images

Жительница Павлодарской области поблагодарила полицейских, которые нашли ее трехлетнего сына и вернули его домой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника областного ДП Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жительницы села Иртышск.

Женщина обратилась со словами благодарности к сотрудникам полиции Канату Сыздыкову и Куату Сарсембаеву.

"2 июня днем мой трехлетний сын игрался во дворе. Я зашла в дом на пару секунд, а когда вышла, сына уже не было во дворе. Самостоятельные поиски не дали положительного результата", - рассказала сельчанка.

Оказалось, что ее сын вышел за двор и заблудился.

"В это время сотрудники полиции Канат Сыздыков и Куат Сарсембаев патрулировали улицы и заметили маленького мальчика, который шел один без взрослых. Они остановились и стали расспрашивать ребенка. Выяснив, что он потерялся, они сообщили в дежурную часть.

Сын не смог пояснить, где он проживает. Тогда сотрудники взяли его на руки и пошли по улицам. Через время сын, узнав наш дом, стал хлопать в ладоши и радостно кричать. Услышав его голос, я выбежала на дорогу. Я благодарна за неравнодушное отношение к работе. Желаю полицейским успехов и крепкого здоровья", - написала мама потерявшегося мальчика.

Полицейские просят граждан не оставлять детей без присмотра.

"Необходимо помнить, что ребенок не всегда понимает опасность, оставаясь без присмотра взрослых", - предупредили в ДП региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112522-pronesli-po-ulicam-na-rukah-uznavshiy-dom-malchik-zahlopal-v-ladoshi-v-pavlodarskoy-oblasti/

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