10-месячный ребенок ползал по улице в Туркестанской области

Житель Туркестанской области обнаружил на улице 10-месячного ребенка. Оказалось, что девочка сама выползла из дома через открытую дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, около 9 часов утра в Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что на улице обнаружил малолетнюю девочку.

Полицейские сразу прибыли на место происшествия и, в первую очередь, выяснили состояние ребенка. Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления родителей девочки: прочесали улицы района, опросили очевидцев и прохожих.

В результате полицейские в течение часа установили адрес проживания и мать найденного ребенка.

"Как выяснилось, когда мать занималась домашними делами, 10-месячная малышка выползла через открытую дверь и отдалилась от дома. В свою очередь, мать девочки выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции", - рассказали в МВД.

Ранее в Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Чтобы вызволить ребенка, родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям. Сотрудники ДЧС ВКО специальным инструментом смогли разжать конструкцию и освободить ребенка.

А в Каскелене трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Она захлопнула дверь, когда ее мама вышла в подъезд без ключей. Спасатели попали в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения и открыли дверь. Девочку передали матери.