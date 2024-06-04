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16-летняя студентка пошла выбрасывать мусор и пропала в Кокшетау

Опубликовано:

Анна Писарева
Анна Писарева. Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю студентку Анну Писареву, ушедшую из общежития в первый день лета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 июня в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что в этот же день студентка Анна Писарева, родившаяся 4 января 2008 года, ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась.

По данному факту незамедлительно выехала на место следственно-оперативная группа, а для розыска без вести пропавшей ориентировали личный состав управления полиции, приданные силы и общественность.

"В настоящее время для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Стражи порядка проверяют крестьянские хозяйства, заброшенные строения, стройплощадки, парки, канализационные коллекторы, гаражные кооперативы, дачные массивы, прибрежные зоны рек и водоемов, гостиницы, съемные квартиры, торговые центры, ночные клубы и другие места.

Кроме того, опрашиваются возможные свидетели, в том числе водители общественного транспорта, такси и лица, занимающиеся частным извозом.

"На момент ухода студентка была одета в толстовку, спортивные штаны, кроссовки. Вся одежда черного цвета, особых примет нет. Рост 155-160 см, хрупкого телосложения, прическа "каре", волосы крашеные цвета "баклажан", - сообщили в ДП региона.

Известно, что девушка вышла из общежития и, выбросив мусор в урну, ушла за пределы колледжа, при этом разговаривая по телефону.

"Обращаемся ко всем, кто, возможно, видел без вести пропавшую, и просим немедленно сообщить в полицию по номеру 102", - призвали в ведомстве.

Ранее в Актюбинской области разыскивали без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку 2007 года рождения. Сообщалось, что она ушла из дома в неизвестном направлении.

А в Павлодаре брат сообщил о пропаже своей 45-летней сестры. Стражи порядка нашли женщину спустя 10 дней в компании друзей. По информации полиции, она удивилась, что ее искали родственники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111925-16-letnyaya-studentka-poshla-vybrasyvat-musor-i-propala-v-kokshetau/

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