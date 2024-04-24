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Алматинца, задолжавшего алименты на более чем 6 млн тенге, задержала полиция

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Задержанный мужчина в Алматы
Задержанный. Фото: polisia.kz

В Алматы задержали мужчину, который не выплачивал алименты собственным детям в течение семи лет. Сумма долга составила более 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель Алматы игнорировал решение суда о выплате алиментов своим детям в течение семи лет. Его объявили в розыск, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Сумма долга по алиментам своим детям на сегодняшний день составила более 6 млн тенге. Сотрудниками нашего подразделения мужчина задержан и, согласно юрисдикции, для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании суммы долга передан частному судебному исполнителю", – рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Ранее сообщалось, за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

В феврале жительница Акмолинской области получила 65 млн тенге с бывшего супруга в качестве долга по алиментам. В марте павлодарец выплатил для ребенка 5 млн тенге, чтобы не остаться без квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090282-almatinca-zadolzhavshego-alimenty-na-6-mln-tenge-zaderzhala-policiya/

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