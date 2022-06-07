"Выйти на улицу невозможно": на нашествие комаров пожаловались атыраусцы

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Жители Атырау жалуются на нашествие комаров – из-за насекомых горожане не могут позволить себе вечерние прогулки. При этом на борьбу с "кровопийцами" ежегодно выделяются миллионы тенге.

По данным телеканала "Хабар 24", в этом году на дезинсекционные работы в Атырау были выделены рекордные 130 млн тенге. Но комары продолжают атаковать город, причем нашествие кровососущих, уверяют горожане, начинается еще до прихода лета.

По словам атыраусцев, спасения от насекомых нет ни дома, ни на улице. Страдают и жители пригорода.

Дезинсекция проводится, но ее результатами люди не довольны.

"Я живу в микрорайоне Лесхоз. Вечерами выйти на улицу просто невозможно. И окна не откроешь. Единственное спасение от жары – вентилятор", "Дезинсекция вообще не проводится. Одно только название. В подвалах что-то побрызгают и уйдут. А результата нет";

"Комаров очень много. Ни разу не видели, чтобы кто-то их травил. В подъезде их рой. Дверь откроешь – все в дом летят. Детей покусали. Вся малышня в болячках";

"В городе очень много комаров. Говорят, проводят дезинсекцию, но никто этого не видел. Днем жарко, вечером с детьми на прогулку не выйдешь", – сетуют жители Атырау.

В этом году тендер на проведение дезинсекции прошел поздно, с опозданием начались и сами работы, отмечают журналисты. Тем не менее подрядчики уверяют: травля комаров проводится по плану. Этим занимается шесть бригад.

"В самом городе ситуация под контролем. Жалобы поступают от жителей аула Дамбы и Атырауского сельского округа. Бригады работают в две смены. Уже есть первые результаты", – заявила представитель подрядной компании Гульсара Махметкызы.

Между тем местные паблики в соцсетях пестрят жалобами на кровососущих.

Специалисты же заявляют: рост численности комаров – явление закономерное, поскольку они быстро адаптируются к используемым химикатам. Тем не менее средства выделены, борьба продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972894-vyyti-na-ulitsu-prosto-nevozmozhno-na-nashestvie-komarov-pozhalovalis-atyraustsy/