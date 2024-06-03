Собирать грибы и ягоды стало опасно в Баянауле

В Павлодарской области на территории Баянаульского района проводится обработка пестицидами против саранчи, которые особо опасны для человека, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, на территории Баянаульского государственного национального природного парка в период с 31 мая по 15 июня будет проведена химическая обработка пестицидами, особо опасными для здоровья человека и животных и водных источников.

Обработка пройдет на участках 300 и 560 га.

Место проведения: Баянаульский, Аксанский, Торайгырский сельские округа, на участках Баянаульского, Жасыбайского подразделений (Ұңғыма, Көшет, возле "Казавиалесохрана" Баянаульской авиабазы, Жамбак, Кемпиртас, Айманбулак на территории Баянаульского государственного национального природного парка).

"Напоминаем, что после проведения химической обработки на обрабатываемых участках в течение 30 дней не допускается сбор ягод и грибов, выпас скота", - подчеркнули в акимате Баянаульского района.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области более 138 млн тенге выделили на обработку полей от саранчи. В регионе из-за сильной жары может активизироваться этот вредитель. Выделенных денег хватит на приобретение 3 тыс. литров специального препарата.

А в Актюбинской области уже зафиксировали массовое нашествие итальянской саранчи. Специалисты ведут химическую обработку в шести районах региона. Планируется обработать свыше 784 тыс. гектаров земли.