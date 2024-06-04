Павлодарцев призвали не ходить вечером на набережную

Жителей Павлодара попросили сегодня воздержаться от прогулок на набережной и в некоторых других районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, сегодня, 4 июня, с 21.00 на территории Химгородков, набережной, лыжной базы, Усольского моста и Усольской дамбы планируется обработка против гнуса.

"Просим воздержаться от прогулок на этой территории во время обработок и в течение часа после", - предупредили городские власти.

В акимате отметили, что в связи с погодными условиями возможны корректировки в проведении работ.

Ранее стало известно, что в Павлодаре полным ходом идет благоустройство центральной набережной. Там начал работать бассейн, а на пляж должны были привезти свежий песок. Также проводится ремонт пирса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал набережную в Павлодаре визитной карточкой города. Он отметил ее значение как центра культурной жизни Павлодара. Президент подчеркнул, что важно сохранить палеонтологический памятник "Гусиный перелет" на берегу Иртыша.