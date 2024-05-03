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Несовершеннолетняя ушла из дома и пропала в Актюбинской области

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Пропавшая девушка
Аружан Орынбасарова. Фото: instagram.com/polisia_aqtobe/

В Актюбинской области разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку. О ее местоположении неизвестно со вчерашнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, управление криминальной полиции ДП Актюбинской области разыскивает без вести пропавшую Аружан Орынбасарову 2007 года рождения

"2 мая несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - отметили в ведомстве.

Приметы пропавшей девушки: рост 140-150 см, среднего телосложения, волосы длинные темные. Она была одета в черную толстовку, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефонам 102 или 8 771 785 1058.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095418-nesovershennoletnyaya-ushla-iz-doma-i-propala-v-aktyubinskoy-oblasti/

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