Несовершеннолетняя ушла из дома и пропала в Актюбинской области

В Актюбинской области разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку. О ее местоположении неизвестно со вчерашнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, управление криминальной полиции ДП Актюбинской области разыскивает без вести пропавшую Аружан Орынбасарову 2007 года рождения

"2 мая несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - отметили в ведомстве.

Приметы пропавшей девушки: рост 140-150 см, среднего телосложения, волосы длинные темные. Она была одета в черную толстовку, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефонам 102 или 8 771 785 1058.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.