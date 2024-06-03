Нелегалов из Африки принудительно выдворили из Казахстана

"Гости" из Африки были принудительно выдворены из Казахстана - трое африканцев нарушили миграционное законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

В рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы было организовано принудительное выдворение и возвращение на родину трех человек с Африканского континента, сообщили полицейские.

Заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен рассказал подробности.

"Данные иностранцы в период пребывания на территории Казахстана нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", - заявил он.

Напомним, в феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.