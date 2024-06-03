Сельчанин не смог найти свою собственность без помощи полиции в Павлодарской области
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Полицейские помогли сельчанину из Павлодарской области найти пропавших лошадей, находившихся на вольном выпасе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, житель села Умут-апа заявил в полицию о пропаже трех голов лошадей. Мужчина пытался найти скакунов собственными силами, но безуспешно.
Сотрудники криминальной полиции незамедлительно приняли меры по установлению местонахождения лошадей.
"В ходе поисковых мероприятий оперативники нашли пропавших лошадей в степи вблизи села Константиновка Успенского района. Владелец опознал свою живность. Сельчанин выразил искреннюю благодарность сотрудникам за оказанную помощь", - рассказали в отделе полиции Павлодарского района.
Стражи правопорядка обратились к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, также призвали граждан не оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра, ведь бесконтрольно пасущийся скот становится легкой добычей преступников.
Прошлым летом у жителя области Жетісу украли лошадей стоимостью 12 млн тенге. Животные пропали из крестьянского хозяйства, расположенного в одном из сел на территории Аксуского района. Подозреваемого в краже задержали, а лошадей вернули законному владельцу.
А в Актюбинской области обнаружили 45 лошадей, принадлежащих россиянам. Граждане соседней страны искали свой скот с января этого года. Они предоставили участковому все подтверждающие документы и перегнали лошадей домой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111499-selchanin-ne-smog-nayti-svoyu-sobstvennost-bez-pomoshchi-policii-v-pavlodarskoy-oblasti/