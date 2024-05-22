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К нашествию саранчи готовятся в Павлодарской области

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Стая саранчи на земле
Саранча. Иллюстративное фото: wrangel / Getty Images

В Павлодарской области более 138 млн тенге выделили на обработку полей от саранчи. В регионе из-за сильной жары может активизироваться этот вредитель, передает "Ирбис TV".

Для человека это насекомое не несет опасности, но одна стая саранчи может полностью уничтожить весь урожай за считанные часы - она не щадит растения. Прожорливые вредители приходит на поля именно в жару. Поэтому наиболее эффективной мерой для снижения их количества считается химическая обработка.

"Яд доставлен, уже принят. В целом готовность составляет 100%. Мы сейчас ждем прогнозов от фитосанитарного центра по развитию личинок. В связи с перепадами температур их рождение замедляется. После этого будет составлен график, и приступим к обработке против саранчи", - рассказал руководитель отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Павлодарской области Есентай Мурсалимов.

Выделенных денег хватит на приобретение более 3 тыс. литров специального препарата. Отметим, что последний раз нашествие насекомых в Павлодарской области было зафиксировано еще до пандемии.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области обработка земель от саранчи будет проводиться с помощью беспилотников. В этих работах на огромных площадях региона занято свыше 360 человек. Обработку выполняют пешим ходом, на машинах, с помощью самолетов, а теперь - и с беспилотников.

В Атырауской области также ожидается нашествие саранчи. Специалисты предупреждают, что в этом году насекомых будет в три раза больше, чем в прошлом, когда прожорливые налетчики заразили 28 тыс. гектаров. Распылять химикаты планируют и на земле, и с воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2105283-k-nashestviyu-saranchi-gotovyatsya-v-pavlodarskoy-oblasti/

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