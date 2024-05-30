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Заморозки в последний день весны: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Заморозки на цветках вишни
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регинов Казахстана на 31 мая - синоптики прогнозируют осадки, грозы и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 мая ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Предстоящей ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области возможна гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - заморозки 3 градуса.

Завтра на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

31 мая на западе, юге Костанайской области ожидаются гроза. Днем на юге области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области прогнозируется туман. Ночью на севере области пообещали заморозки 3 градуса.

В последний день весны на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области тоже ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на северо-востоке Актюбинской области возможна гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В пятницу в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области - высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. По области объявлена высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Джаныбекского района) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 мая в Атырауской области усилится ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области - сильная жара +36 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В последний майский день на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман.

Завтра днем в области Ұлытау тоже ожидается гроза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109768-zamorozki-v-posledniy-den-vesny-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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