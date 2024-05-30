Полицейские посты выставили по периметру Астаны

По периметру Астаны выставили 8 стационарных постов полиции по различным направлениям. Стражи порядка проверяют документы граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в департаменте полиции Астаны, в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на территории города выставлены 8 стационарных постов полиции "Рубеж" по направлениям: Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Тайтобе, Балкарагай, Астраханка.

"На постах сотрудники правоохранительных органов проверяют документы граждан и автомобили на наличие запрещенных веществ. Ограничения по въезду и выезду не предусмотрены", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в столичном ДП.

Напомним, в декабре прошлого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов высказался о "маятниковой миграции" в Астану - по его словам, ежедневно границу столицы из близлежащих сел области пересекают более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей.

Отметим, не единожды среди общественности поднимался вопрос об ограничении въезда в Астану. Официальные лица не раз заявляли, что никаких подобных ограничений вводиться не будет.

Между тем в конце октября Бюро нацстатистики сообщило, что в ряде регионов Казахстана наблюдается увеличение численности городского населения. Например, в Астане количество горожан за 12 лет возросло в 2 раза.