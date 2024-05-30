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Участок улицы Брусиловского полностью перекрыли в Астане на два дня

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Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане полностью перекрыли один из участков по улице Брусиловского для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В ведомстве сообщили, что по улице Е.Брусиловского от улицы Кенесары до улицы А.Иманова проводятся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

"В связи с проведением дорожно-строительных работ с 30 по 31 мая текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – сообщили представители акимата.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения. Фото: акимат Астаны

Также напомним, сегодня стало известно, что в Астане с 1 июня запускают первый кольцевой маршрут, который охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Ранее сообщалось, что в Астане для проведения ремонтных работ перекроют участок дороги на проспекте Кабанбай батыра. Участок будет перекрыт с 29 мая по 3 июня. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109612-uchastok-ulicy-brusilovskogo-polnostyu-perekryli-v-astane-na-dva-dnya/

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