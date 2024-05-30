Что происходит на Капшагае после затопления пляжей

В акимате Алматинской области рассказали, что происходит на водохранилище Капшагай после затопления пляжей из-за сильного ветра и волн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, мониторинг рек в районе водохранилища Капшагай показывает, что ситуация стабильная.

"Уровни воды на гидрологических постах, пляжах и в водохранилище находятся в пределах нормы, случаев затопления и паводков не наблюдается", - отметили в ведомстве.

Напомним, 27 мая в Қонаеве были зафиксированы порывы ветра до 24 м/с, а на пляжах произошел подъем воды под действием волн. При этом на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов не было.

Ранее мы рассказывали о Капшагае - одной из популярных природных достопримечательностей Казахстана. Кроме пляжного отдыха, здесь можно заняться дайвингом и рыбалкой, покататься на яхте, а также совершить экстремальный сплав до озера Балхаш.