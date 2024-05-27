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Пляжи затопило на Капшагае: имеется ли угроза для жителей Қонаева

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Акимы проверяют Капшагай
Капшагайское водохраилище. Фото: акимат Алматинской области

Сегодня в городе Қонаев произошел подъем воды из-за сильных порывов ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

По информации акимата Алматинской области, в городе Қонаев сегодня были зафиксированы порывы ветра до 24 м/с. На пляжах произошел подъем воды под действием волн, аким города Асхат Бердиханов проверил готовность аварийно-спасательной службы.

"Хотим отметить, что в настоящее время на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов нет, ситуация находится под строгим контролем акимата города и городского управления по чрезвычайным ситуациям", - заверили в акимате.

В сообщении приводят данные Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции. На 27 мая уровень Капшагайского водохранилища составил 478,98 м, объем равен 18 млрд. 420 млн м3. Средний приток воды из реки Или - 586 м3/сек, сброс воды с Капшагайской ГЭС - 900 м3/сек.

Ранее сообщалось, что 19 апреля на должность акима города Қонаева был назначен Асхат Бердиханов. В начале апреля этого года стало известно, что предыдущий аким Қонаева Нурлан Куматаев подал в отставку в связи с переходом на новую работу. В акимате Алматинской области отметили, что он ушел с поста по собственному желанию 28 марта.

В сентябре прошлого года сообщалось, что пользователи Сети обратили внимание на то, что объем воды в Капшагае стал уменьшаться. В Министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию. Там заявили, что оснований для беспокойства об обмелении Капшагайского водохранилища нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107743-plyazhi-zatopilo-na-kapshagae-imeetsya-li-ugroza-dlya-zhiteley-onaeva/

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