Павлодарцы возмутились повышением тарифа на воду
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Павлодарские дачники выступили против повышения тарифа на воду. По их словам, по сравнению с прошлым сезоном оплата выросла на 80%. Люди обвинили в этом администрацию кооператива, передает "ИрбисTV".
Дачный сезон в Павлодаре начался только недавно, однако в садоводстве "Энтузиаст" уже шумно. Недавно людей уведомили, что за свои 6 соток и за сезон по квитанциям придется заплатить в 2 раза больше, чем в прошлом году. С такими ценами дачники оказались не согласны.
Содержать дачу стало дорого и невыгодно, говорят павлодарцы. Как рассказали люди, куб воды теперь стоит 30 тенге вместо 15, как было. И если в прошлом году за 6 соток платили 28 200 тенге, то сейчас сумма в квитанциях - 42 000.
"Мы бы может и платили, если бы это все делалось. Дорог нет. Подключать свет, вот люди жалуются, дополнительная оплата. Во-первых, услуги, которые мы оплачиваем, они увеличились и очень сильно. Ну, они говорят, за воду подорожало. Начинаем выяснять: они на 2 тенге всего подняли воду. Почему тогда у нас такая оплата", - рассказала дачница садоводства "Энтузиаст" Ольга Хабибуллина.
"В дождливую погоду воду не дают, хотя если поливной день, воду все равно должны давать. Порывы кругом, везде и всюду. У нас проблемы с водопроводом. Износ почти 90% водопровода. Ремонтироваться - он не ремонтируется, хотя ежегодно собирались деньги на обновления трубопровода, водопровода, но никак у представителей руки не доходят", - сообщил дачник того же садоводства Виталий Грошев.
Позицию администрации садоводства "Энтузиаст" пришла озвучить доверенное лицо председателя Ирина Мосейчук. Он сам, по словам дачников, на таких встречах лично ни разу не появлялся. Сотрудница говорит, что цену поднял монополист, а не они.
"То есть сам председатель изначально подавал и в акимат, и в антимонопольную службу подавал, просили дотации, чтобы людям снизить цены, но нам пришел отказ. Нам нигде не помогают", - объяснила представитель садоводства "Энтузиаст" Ирина Мосейчук.
В кооперативе на сегодняшний день 3,5 тыс. участков, действующих - 1500. Внесли деньги за сезон пока только владельцы 790 дач. Остальным в случае неоплаты отключат воду, заявила представитель садоводства.
Ранее стало известно, что вблизи Павлодара в рамках месячника по профилактике правонарушений полицейские провели рейды по дачам. В них принял участие и конный взвод полиции. Мероприятие проходило с целью соблюдения миграционного законодательства, поиска находящихся в розыске, а также лиц без определенного места жительства.
В марте очередное повышение тарифов на электроэнергию возмутило жителей Актобе. Перед акиматом собрались председатели садоводческих коллективов. Люди посчитали последнее повышение незаконным. В "Актобеэнергоснабе" ответили на претензии горожан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109231-pavlodarcy-vozmutilis-povysheniem-tarifa-na-vodu/