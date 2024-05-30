Павлодарцы возмутились повышением тарифа на воду

Павлодарские дачники выступили против повышения тарифа на воду. По их словам, по сравнению с прошлым сезоном оплата выросла на 80%. Люди обвинили в этом администрацию кооператива, передает "ИрбисTV".

Дачный сезон в Павлодаре начался только недавно, однако в садоводстве "Энтузиаст" уже шумно. Недавно людей уведомили, что за свои 6 соток и за сезон по квитанциям придется заплатить в 2 раза больше, чем в прошлом году. С такими ценами дачники оказались не согласны.

Содержать дачу стало дорого и невыгодно, говорят павлодарцы. Как рассказали люди, куб воды теперь стоит 30 тенге вместо 15, как было. И если в прошлом году за 6 соток платили 28 200 тенге, то сейчас сумма в квитанциях - 42 000.

"Мы бы может и платили, если бы это все делалось. Дорог нет. Подключать свет, вот люди жалуются, дополнительная оплата. Во-первых, услуги, которые мы оплачиваем, они увеличились и очень сильно. Ну, они говорят, за воду подорожало. Начинаем выяснять: они на 2 тенге всего подняли воду. Почему тогда у нас такая оплата", - рассказала дачница садоводства "Энтузиаст" Ольга Хабибуллина.

"В дождливую погоду воду не дают, хотя если поливной день, воду все равно должны давать. Порывы кругом, везде и всюду. У нас проблемы с водопроводом. Износ почти 90% водопровода. Ремонтироваться - он не ремонтируется, хотя ежегодно собирались деньги на обновления трубопровода, водопровода, но никак у представителей руки не доходят", - сообщил дачник того же садоводства Виталий Грошев.

Дачники. Фото: irbistv.kz

Позицию администрации садоводства "Энтузиаст" пришла озвучить доверенное лицо председателя Ирина Мосейчук. Он сам, по словам дачников, на таких встречах лично ни разу не появлялся. Сотрудница говорит, что цену поднял монополист, а не они.

"То есть сам председатель изначально подавал и в акимат, и в антимонопольную службу подавал, просили дотации, чтобы людям снизить цены, но нам пришел отказ. Нам нигде не помогают", - объяснила представитель садоводства "Энтузиаст" Ирина Мосейчук.

В кооперативе на сегодняшний день 3,5 тыс. участков, действующих - 1500. Внесли деньги за сезон пока только владельцы 790 дач. Остальным в случае неоплаты отключат воду, заявила представитель садоводства.

Ранее стало известно, что вблизи Павлодара в рамках месячника по профилактике правонарушений полицейские провели рейды по дачам. В них принял участие и конный взвод полиции. Мероприятие проходило с целью соблюдения миграционного законодательства, поиска находящихся в розыске, а также лиц без определенного места жительства.

В марте очередное повышение тарифов на электроэнергию возмутило жителей Актобе. Перед акиматом собрались председатели садоводческих коллективов. Люди посчитали последнее повышение незаконным. В "Актобеэнергоснабе" ответили на претензии горожан.