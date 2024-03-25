Забастовка работников West Oil Software: в "КазМунайГазе" рассказали об итогах переговоров
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В «Казмунайгазе» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки Westoil Software, передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию "КазМунайГаз".
Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО "West Oil Software".
В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия. С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трех лет в соответствии с разработанной программой.
Однако требования о переводе коллектива "West Oil Software" в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.
По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договоры на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.
"По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период.
Согласно графику обновления на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретено и введено в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года 4 единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники.
Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания", - рассказал Нурсеит Союнов.
Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.
"Ремонтникам 3 разряда начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге), 4 разряда - начислено 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге), водителям 5 разряда начислено 1 млн 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге), Водителям 6 разряда начислено 1 млн 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)", - говорится в обращении.
Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату 13-й зарплаты. Социальный пакет в компании West Oil Software практически не отличается от "КазМунайГаза".
"Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором.
Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки, является невозможным, т.к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной.
Требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми", - прокомментировал заместитель председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов.
Представитель "КазМунайГаза" призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив что потеря работы может привести к потере дохода.
"Вы меня знаете - я родом из Мангистау, многие годы работавший в нефтегазовой отрасли. По праву вашего земляка я обращаюсь к вам с призывом вернуться на свои рабочие места, как это сделали уже 143 человека.
Подумайте о своих семьях. Ваши дети, ваши жены полагаются на вас, они нуждаются в стабильности, чтобы жить в мире и благополучии, где нет места для беззакония и провокаций. Они желают видеть в вас опору и надежность, создавая для себя и для вас общее чувство уверенности в будущем", - отметил Нурсеит Союнов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2073003-v-kazmunaygaze-rasskazali-ob-itogah-peregovorov-s-uchastnikami-zabastovka-na-west-oil-software/