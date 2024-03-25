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Забастовка работников West Oil Software: в "КазМунайГазе" рассказали об итогах переговоров

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Флаги Казахстана и АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

В «Казмунайгазе» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки Westoil Software, передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию "КазМунайГаз".

Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО "West Oil Software".

В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия. С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трех лет в соответствии с разработанной программой.

Однако требования о переводе коллектива "West Oil Software" в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.

По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договоры на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.

"По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период.

Согласно графику обновления на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретено и введено в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года 4 единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания", - рассказал Нурсеит Союнов.

Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.

"Ремонтникам 3 разряда начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге), 4 разряда - начислено 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге), водителям 5 разряда начислено 1 млн 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге), Водителям 6 разряда начислено 1 млн 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)", - говорится в обращении.

Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату 13-й зарплаты. Социальный пакет в компании West Oil Software практически не отличается от "КазМунайГаза".

"Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором.

Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки, является невозможным, т.к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной.

Требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми", - прокомментировал заместитель председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов.

Представитель "КазМунайГаза" призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив что потеря работы может привести к потере дохода.

"Вы меня знаете - я родом из Мангистау, многие годы работавший в нефтегазовой отрасли. По праву вашего земляка я обращаюсь к вам с призывом вернуться на свои рабочие места, как это сделали уже 143 человека.

Подумайте о своих семьях. Ваши дети, ваши жены полагаются на вас, они нуждаются в стабильности, чтобы жить в мире и благополучии, где нет места для беззакония и провокаций. Они желают видеть в вас опору и надежность, создавая для себя и для вас общее чувство уверенности в будущем", - отметил Нурсеит Союнов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2073003-v-kazmunaygaze-rasskazali-ob-itogah-peregovorov-s-uchastnikami-zabastovka-na-west-oil-software/

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