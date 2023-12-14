"Признана незаконной": забастовку рабочих в Мангистау прокомментировали в КМГ

"КазМунайГаз" прокомментировал забастовку рабочих ТОО West Oil Software в Мангистауской области. Региональным судом она была признана незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации компании, 11 декабря в поселке Жетыбай Мангистауской области работники ТОО West Oil Software (WOS) устроили забастовку и выдвинули следующие требования:

уравнять заработные платы с ЕСОТ – Единой системой оплаты труда АО НК КМГ; обновление материально-технической базы; вхождение в штат дочернего предприятия КМГ.

"11 декабря судом Каракиянского района Мангистауской области данная забастовка признана незаконной.

ТОО West Oil Software (WOS) оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО "Мангистаумунайгаз" и является подрядный компанией для ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".

Значительная часть сотрудников WOS ранее являлась работниками дочерних сервисных организаций КазМунайГаза. В 2018 году они расторгли трудовые отношения с работодателем по собственному желанию, воспользовавшись программой "5/50". Программа подразумевает компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. В среднем сумма выплат на одного человека составила около 11 млн тенге. Таким образом, требования о повторном трудоустройстве в штат дочерних предприятий КазМунайГаза являются необоснованными", – сообщили в КМГ.

Как отметили в компании, в течение текущего года представители работников WOS и профсоюза встречались с руководством ТОО ОТК и КМГ. И было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО ОТККМГ и внедрению ЕСОТ были отклонены, а участники подписали соответствующий протокол заседания.

На текущие требования работников WOS "КазМунайГаз" сообщили следующее:

Касательно перевода в штат дочернего предприятия КМГ

В компании сообщили, что выполнение данного требования не представляется возможным. Принятие в штат работников WOS нарушит права других безработных в регионе, состоящих на учете и ожидающих своей очереди на трудоустройство.

Оплата труда согласно ЕСОТ

В КМГ пояснили, что ЕСОТ является внутренней Единой системой оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО WOS невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией.

Обновление транспортных средств

В компании подчеркнули, что в настоящее время обновление парка спецтехники WOS является приоритетным вопросом. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение 3 лет.

"Убытки ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" из-за забастовки достигают почти 25 млн тенге в день. Это подрывает финансовое состояние компании, не позволяет своевременно выполнять обязательства перед заказчиком.

"КазМунайГаз" призывает работников ТОО West Oil Software не нарушать трудовую дисциплину, не выставлять заранее невыполнимые требования и вернуться к выполнению рабочих обязанностей", – заявили в КМГ.

Добавим, что по информации на сайте WOS, основная деятельность предприятия ТОО West Oil Software – это оказание транспортных услуг, в том числе с использованием специализированной техники.

Компания находится в Актау в Мангистауской области.

Предприятие имеет опыт работ на таких месторождениях, как Дунга, Узень, Жетыбай, Асар, Тасбулат, Комсомольское, Емир Ойл, Актас, Туркменой, Каракудукмунай, Жалгизтобемунай .

Основные задачи ТОО West Oil Software на сегодняшний день – это постоянное прохождение предквалификации и участие в тендерах по закупу транспортных услуг, а также: