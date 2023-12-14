"Признана незаконной": забастовку рабочих в Мангистау прокомментировали в КМГ
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"КазМунайГаз" прокомментировал забастовку рабочих ТОО West Oil Software в Мангистауской области. Региональным судом она была признана незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
По информации компании, 11 декабря в поселке Жетыбай Мангистауской области работники ТОО West Oil Software (WOS) устроили забастовку и выдвинули следующие требования:
- уравнять заработные платы с ЕСОТ – Единой системой оплаты труда АО НК КМГ;
- обновление материально-технической базы;
- вхождение в штат дочернего предприятия КМГ.
"11 декабря судом Каракиянского района Мангистауской области данная забастовка признана незаконной.
ТОО West Oil Software (WOS) оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО "Мангистаумунайгаз" и является подрядный компанией для ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".
Значительная часть сотрудников WOS ранее являлась работниками дочерних сервисных организаций КазМунайГаза. В 2018 году они расторгли трудовые отношения с работодателем по собственному желанию, воспользовавшись программой "5/50". Программа подразумевает компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. В среднем сумма выплат на одного человека составила около 11 млн тенге. Таким образом, требования о повторном трудоустройстве в штат дочерних предприятий КазМунайГаза являются необоснованными", – сообщили в КМГ.
Как отметили в компании, в течение текущего года представители работников WOS и профсоюза встречались с руководством ТОО ОТК и КМГ. И было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО ОТККМГ и внедрению ЕСОТ были отклонены, а участники подписали соответствующий протокол заседания.
На текущие требования работников WOS "КазМунайГаз" сообщили следующее:
Касательно перевода в штат дочернего предприятия КМГ
В компании сообщили, что выполнение данного требования не представляется возможным. Принятие в штат работников WOS нарушит права других безработных в регионе, состоящих на учете и ожидающих своей очереди на трудоустройство.
Оплата труда согласно ЕСОТ
В КМГ пояснили, что ЕСОТ является внутренней Единой системой оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО WOS невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией.
Обновление транспортных средств
В компании подчеркнули, что в настоящее время обновление парка спецтехники WOS является приоритетным вопросом. Разработана программа обновления 202 единиц техники в течение 3 лет.
"Убытки ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" из-за забастовки достигают почти 25 млн тенге в день. Это подрывает финансовое состояние компании, не позволяет своевременно выполнять обязательства перед заказчиком.
"КазМунайГаз" призывает работников ТОО West Oil Software не нарушать трудовую дисциплину, не выставлять заранее невыполнимые требования и вернуться к выполнению рабочих обязанностей", – заявили в КМГ.
Добавим, что по информации на сайте WOS, основная деятельность предприятия ТОО West Oil Software – это оказание транспортных услуг, в том числе с использованием специализированной техники.
Компания находится в Актау в Мангистауской области.
Предприятие имеет опыт работ на таких месторождениях, как Дунга, Узень, Жетыбай, Асар, Тасбулат, Комсомольское, Емир Ойл, Актас, Туркменой, Каракудукмунай, Жалгизтобемунай .
Основные задачи ТОО West Oil Software на сегодняшний день – это постоянное прохождение предквалификации и участие в тендерах по закупу транспортных услуг, а также:
- расширение парка автотранспортных средств и спецтехники;
- обучение и повышение квалификации работников;
- закрепление позиций в сфере оказания транспортных услуг;
- дальнейшее развитие и расширение предприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050895-priznana-nezakonnoy-zabastovku-rabochih-v-mangistau-prokommentirovali-v-kmg/