Для большегрузов на месяц вводят ограничения в некоторых регионах Казахстана

С 1 марта в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. Ограничения будут действовать до 1 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта Казахстана, такие временные ограничения для большегрузов вводят ежегодно в весенний период.

"Вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях.

Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области, а также области Жетісу и Ұлытау входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля", - сообщили в ведомстве.

Здесь же добавили, что ограничение не распространяется на автотранспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров.

Сюда же относятся занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

Отмечается, что с 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай.