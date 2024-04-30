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Сроки основного ЕНТ в Казахстане озвучили в НЦТ

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Студент сдает тестирование
Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанских абитуриентов предупредили о том, что в 2024 году основное ЕНТ начнется по-разному в разных регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Для абитуриентов из шести областей, в которых объявлен режим ЧС, ЕНТ начнется позже.

По информации НЦТ, регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля.

Для всех остальных абитуриентов срок приема заявлений на ЕНТ – с 6 по 14 мая. А ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

"Также напоминаем, что в 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом", говорится в сообщении.

Напомним, в январе текущего года Национальный центр тестирования озвучил пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.

Пороговые баллы в этом году такие же, как и в предыдущем: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы.

В марте этого года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о планах пересмотреть формат сдачи ЕНТ в Казахстане. Он напомнил, что в прошлом и позапрошлом годах в Казахстане обсуждался пересмотр формата тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093786-sroki-osnovnogo-ent-v-kazahstane-ozvuchili-v-nct/

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