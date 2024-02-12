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Ядовитых пауков обнаружил житель Актау в подвале многоэтажки (фото)

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Ядовитые пауки
Каракурты в подвале жилого дома. Фото: lada.kz

Житель 13-го микрорайона Актау обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки беспокоятся, что пауки могут попасть в квартиры, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, местный житель рассказал, что вчера, 11 февраля, спустился в подвал дома и обнаружил множество ядовитых каракуртов.

Ядовитый паук
Каракурт в подвале. Фото: lada.kz

"Известно, что каракурт является одним из самых ядовитых пауков в мире, и его присутствие в жилой зоне может представлять угрозу для здоровья и безопасности населения. На данный момент нам неизвестно, как каракурт попал в подвал и сколько их может быть еще в окрестностях. Этот факт вызывает серьезные опасения среди местных жителей и требует немедленного вмешательства специалистов. Мы просим предоставить нам экологическую помощь и разработать план действий по их эффективному устранению", - пожаловался житель дома.

Ядовитый паук
Каракурт. Фото: lada.kz

Сообщается, что жители дома беспокоятся, что с потеплением пауки поползут в квартиры.

Осенью прошлого года сообщалось, что каракурты расплодились в жилом доме Уральска. Жильцы переживали за детей, ведь ядовитые каракурты могут их покусать. В акимате города заверили, что в этом доме проведут дезинфекцию.

Летом в мессенджерах распространилось сообщение о массовом нашествии каракуртов в Алматы. Однако в пресс-службе УОЗ города отметили, что были зарегистрированы только два случая с укусами этих пауков.

Каракурт - паук из вида черных вдов. Согласно Британской энциклопедии, черные вдовы встречаются на большей части земного шара, всего существует более 30 видов.

Укус черной вдовы часто вызывает мышечную боль, тошноту и легкий паралич диафрагмы, затрудняющий дыхание.

Большинство пострадавших выздоравливают без серьезных осложнений, однако для маленьких детей и пожилых людей укус может оказаться смертельным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060524-yadovityh-paukov-obnaruzhil-zhitel-aktau-v-podvale-mnogoetazhki-foto/

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