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Назначен аким Қонаева

Опубликовано:

Асхат Бердиханов
Асхат Бердиханов. Фото: акимат Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат Ермекович назначен на должность акима города Қонаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Асхат Бердиханов родился в 1975 году, образование - высшее.

В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности "электрооборудование промышленных предприятий", в 2009 году - Карагандинский государственный технический университет по специальности "юрист", в 2017 году - Павлодарский государственный университет по специальности "энергетика и электротехника", в 2022 году - Карагандинский технический университет по специальности "строительство".

Трудовую деятельность начал в 1993 году электромонтером Павлодарского тракторного завода.

В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях.

Занимал посты заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления "Samruk-Kazyna Construction", заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

С апреля 2022 года по настоящее время работал первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени Кантаева.

Напомним, в начале апреля этого года стало известно, что предыдущий аким Қонаева Нурлан Куматаев подал в отставку в связи с переходом на новую работу. В акимате Алматинской области отметили, что он ушел с поста по собственному желанию 28 марта. В ведомстве добавили, что Нурлан Куматаев помог в переносе областного центра из Талдыкоргана в Қонаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2087927-naznachen-akim-qonaeva/

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