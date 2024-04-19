Назначен аким Қонаева
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Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат Ермекович назначен на должность акима города Қонаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Асхат Бердиханов родился в 1975 году, образование - высшее.
В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности "электрооборудование промышленных предприятий", в 2009 году - Карагандинский государственный технический университет по специальности "юрист", в 2017 году - Павлодарский государственный университет по специальности "энергетика и электротехника", в 2022 году - Карагандинский технический университет по специальности "строительство".
Трудовую деятельность начал в 1993 году электромонтером Павлодарского тракторного завода.
В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях.
Занимал посты заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления "Samruk-Kazyna Construction", заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.
С апреля 2022 года по настоящее время работал первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени Кантаева.
Напомним, в начале апреля этого года стало известно, что предыдущий аким Қонаева Нурлан Куматаев подал в отставку в связи с переходом на новую работу. В акимате Алматинской области отметили, что он ушел с поста по собственному желанию 28 марта. В ведомстве добавили, что Нурлан Куматаев помог в переносе областного центра из Талдыкоргана в Қонаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2087927-naznachen-akim-qonaeva/