Аким Қонаева подал в отставку

Аким Қонаева Нурлан Куматаев подал в отставку в связи с переходом на новую работу. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в городском акимате.

"Нурлан Куматаев в связи с переходом на другую работу подал в отставку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь акима Алматинской области Жанна Арынбекова дополнила, что Нурлан Куматаев ушел с поста по собственному желанию 28 марта текущего года.

"Во время своего руководства он осуществил несколько важных инфраструктурных проектов, таких как переход котельной на природный газ вместо мазута и обеспечение горячей водой.

Он начал развитие 10-го микрорайона, строительство школы и жилых домов, а также прокладку дорожной сети. Кроме того, были реализованы проекты в микрорайонах "Ардагер" и "Самал". Под его руководством была модернизирована теплосеть, проведена разработка скважин, реконструкция оросительных сетей и модернизация канализационных насосных станций.

Куматаев также помог в переносе областного центра из Талдыкоргана в Қонаев", - отметила пресс-секретарь главы региона.

По информации официального сайта акимата Қонаева, Нурлан Куматаев родился 3 июня 1970 года в селе Черноводск Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1991 году окончил Алматинский государственный медицинский институт. Также имеет специальности "юрист", "экономист".

С 2002 по 2003 годы - главный специалист отдела сельского и жилищного хозяйства аппарата акима Илийского района.

С 2003 по 2004 годы - заместитель акима села Байсерке.

С 2004 по 2005 годы работал начальником отдела по малому и среднему бизнесу аппарата акима Илийского района.

С 2005 по 2016 годы был руководителем ГУ "Отдела занятости и социальных программ".

С 2016 по 2020 годы - заместитель акима Илийского района

С 25 мая 2020 года был назначен акимом Капшагая, который затем переименовали в Қонаев.