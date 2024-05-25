Малыш попал в больницу после падения из окна в Костанае
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В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа частного дома. Его госпитализировали с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел сегодня днем на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Напомним, в марте в Кызылорде трехлетний ребенок оказался в тяжелом состоянии в больнице после падения с четвертого этажа. Его оставили одного в квартире.
В другом недавнем случае четырехлетний мальчик погиб после падения с из окна пятого этажа в Актау. В мае сразу в двух городах Казахстана в один день произошли такие же несчастные случаи.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца — жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2106876-malysh-popal-v-bolnicu-posle-padeniya-iz-okna-v-kostanae/