Малыш попал в больницу после падения из окна в Костанае

В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа частного дома. Его госпитализировали с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел сегодня днем на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Напомним, в марте в Кызылорде трехлетний ребенок оказался в тяжелом состоянии в больнице после падения с четвертого этажа. Его оставили одного в квартире.

В другом недавнем случае четырехлетний мальчик погиб после падения с из окна пятого этажа в Актау. В мае сразу в двух городах Казахстана в один день произошли такие же несчастные случаи.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: