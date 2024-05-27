Аким Семея залез на крышу дома (видео)

Аким Семея Нурбол Нурсагатов забрался на крышу дома по улице Глинки, 35 после того, как произошло ее частичное обрушение. Видео с места событий опубликовал городской акимат, передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала акимата Семея, 26 мая в 17.45 на пульт ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по адресу: Глинки, 35 провисает крыша, есть риск ее обрушения.

"На пятиэтажном многоквартирном жилом доме 1984 года постройки частично оторвалась крыша на площади 70 квадратных метров. Общая площадь кровли - 160 кв.м.

Сегодня аким города Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым", - рассказали в ведомстве.

На опубликованном видео можно увидеть, что градоначальник поднимается и осматривает крышу.

В акимате отметили, что по итогам выездного совещания Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека.

Руководителям отделов жилищной инспекции и отдела строительства поручено держать все работы на строгом контроле до завершения.

Напомним, Нурбол Нурсагатов был назначен акимом Семея в октябре 2022 года. Он родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Управления строительства акимата Нур-Султана.

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Также работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана.

Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане. До назначения главой Семея был заместителем акима области Абай.

Летом прошлого года Нурбол Нурсагатов рассказал, что его зарплата составляет 930 тыс. тенге.