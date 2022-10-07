Назначен новый аким Семея

Нурбол Нурсагатов. Фото: instagram.com/nurbol_nursagatov

Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея. Ранее он занимал должность заместителя главы Абайской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.

Нурбол Тулегенович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году.

Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Управления строительства акимата Нур-Султана.

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Также работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана.

Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане.

До настоящего назначения был заместителем акима Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991584-naznachen-novyy-akim-semeya/