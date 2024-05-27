Слепой павлодарец отказывается платить за свет, который не видит

В Павлодаре незрячий пенсионер задолжал за свет почти 14 тысяч тенге. Мужчина отказывается платить за электроэнергию на общедомовые нужды, передает "Ирбис TV".

С 2000 года Василий Андреев - инвалид первой группы по зрению. С сентября 2021 года пенсионер перестал вносить деньги за ОДН, в итоге на сегодняшний день задолжал за общедомовые нужды почти 14 тыс. тенге. Мужчина недоумевает, почему должен платить за то, чего не видит.

"Я плачу за ОДН столько, сколько зрячий был. Зачем я плачу слепой? Я проживаю один. Ходил я в "Энергоцентр", ходил и туда, и сюда, это бесполезно. Ходил в прокуратуру, там меня направили в жилищную инспекцию, а они мне отвечают: "Мы не имеем права вмешиваться в работу "Энергоцентра". На этом я приехал, и у меня все долг, долг, долг", - рассказал Василий Андреев.

Пенсия у Василия Михайловича, несмотря на 40-летний трудовой стаж, минимальная. Из льгот только бесплатный проезд, поэтому 580 тенге в месяц за свет в подвале мужчина предпочитает экономить. Остальные квитанции, к слову, оплачивает регулярно, за электричество в том числе.

"Согласно Закону собственники квартир и нежилых помещений обязаны оплачивать расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. При этом действующая редакция Закона не содержит право собственников квартир, нежилых помещений отказаться от участия в общих расходах независимо от их использования. Таким образом, исключение одной квартиры из распределения электроэнергии ОДН не представляется возможным", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела по связям с общественностью энергетической компании Екатерина Байжуманова.

То есть платить за ОДН незрячему пенсионеру все равно придется. В энергетической компании готовы пойти мужчине навстречу и разработать индивидуальный график погашения долга. Для этого ему нужно написать заявление.

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