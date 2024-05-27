"Дорожная диета", велодорожки и зелень: как будет выглядеть аллея Мынжылдык в Астане (фото)
Опубликовано:
В Астане при обустройстве района от "Пирамиды" до вокзала "Нурлы Жол" планируют сузить автодороги и развивать велотранспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
В Telegram-канале управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны опубликован план обустройства аллеи Мынжылдык (район от "Пирамиды" в сторону вокзала "Нурлы Жол").
В управлении пояснили, что в 2023 году для разработки ландшафтного мастер-плана была привлечена британская архитектурная компания. Концепция заключается в создании парка между улицами Байтурсынова и Нажимеденова.
"На улицах необходимо сделать так называемую "дорожную диету", то есть сократить ширину автомобильных полос хотя бы до 3 метров. Создать параллельные парковки вместо тех, что стоят под углом в 45 градусов. Это позволит расширить пешеходную часть и зоны для озеленения улиц", - сказано в сообщении управления.
В описании проекта написано, что в Астане планируют сделать упор на развитие велотранспорта.
"Использование велосипеда для преодоления последнего километра пути — это популярная практика в городских условиях, которая позволяет гибко соединять различные виды транспорта и эффективно достигать конечного пункта назначения, особенно при работе LRT. Можно использовать велосипеды, чтобы добраться от станции до дома и обратно. У станций LRT предусмотрены велопарковки, и будет дальнейшее развитие аренды городского велотранспорта", - отмечают в управлении.
Также в столице запланировали трехфазную стратегию по высадке зеленых насаждений, в том числе на свободных пространствах, для борьбы с ветрами.
"Бетонно-стеклянные джунгли города растут и не оставляют места естественной природной среде, поэтому в новых районах застройки необходимо заботиться об увеличении площадей озеленения", - резюмировали в управлении.
В июне 2023 года власти столицы пообещали, что реанимируют аллею Мынжылдык. Тогда сообщалось, что в первую очередь будет выстроена инженерная инфраструктура.
Ранее сообщалось, что проект генплана Астаны до 2035 года стал доступен для публичного обсуждения на портале "Открытых НПА". Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек.
В январе 2024 года генплан Астаны был утвержден до 2035 года. На развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107245-dorozhnaya-dieta-velodorozhki-i-zelen-kak-budet-vyglyadet-alleya-mynzhyldyk-v-astane-foto/