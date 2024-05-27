"Дорожная диета", велодорожки и зелень: как будет выглядеть аллея Мынжылдык в Астане (фото)

В Астане при обустройстве района от "Пирамиды" до вокзала "Нурлы Жол" планируют сузить автодороги и развивать велотранспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Telegram-канале управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны опубликован план обустройства аллеи Мынжылдык (район от "Пирамиды" в сторону вокзала "Нурлы Жол").

В управлении пояснили, что в 2023 году для разработки ландшафтного мастер-плана была привлечена британская архитектурная компания. Концепция заключается в создании парка между улицами Байтурсынова и Нажимеденова.

Проект аллеи. Скриншот из презентации: t.me/saulet_astana2023/119

"На улицах необходимо сделать так называемую "дорожную диету", то есть сократить ширину автомобильных полос хотя бы до 3 метров. Создать параллельные парковки вместо тех, что стоят под углом в 45 градусов. Это позволит расширить пешеходную часть и зоны для озеленения улиц", - сказано в сообщении управления.

В описании проекта написано, что в Астане планируют сделать упор на развитие велотранспорта.

"Использование велосипеда для преодоления последнего километра пути — это популярная практика в городских условиях, которая позволяет гибко соединять различные виды транспорта и эффективно достигать конечного пункта назначения, особенно при работе LRT. Можно использовать велосипеды, чтобы добраться от станции до дома и обратно. У станций LRT предусмотрены велопарковки, и будет дальнейшее развитие аренды городского велотранспорта", - отмечают в управлении.

Также в столице запланировали трехфазную стратегию по высадке зеленых насаждений, в том числе на свободных пространствах, для борьбы с ветрами.

"Бетонно-стеклянные джунгли города растут и не оставляют места естественной природной среде, поэтому в новых районах застройки необходимо заботиться об увеличении площадей озеленения", - резюмировали в управлении.

В июне 2023 года власти столицы пообещали, что реанимируют аллею Мынжылдык. Тогда сообщалось, что в первую очередь будет выстроена инженерная инфраструктура.

Проект застройки аллеи. Скриншот из презентации: t.me/saulet_astana2023/119

Ранее сообщалось, что проект генплана Астаны до 2035 года стал доступен для публичного обсуждения на портале "Открытых НПА". Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек.

В январе 2024 года генплан Астаны был утвержден до 2035 года. На развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге.