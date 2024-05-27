Миллиарды тенге потратят на водопровод и канализацию для нового микрорайона в Жезказгане

4,8 млрд тенге выделят на подведение инфраструктуры к новому микрорайону в Жезказгане - жилье начали строить шесть лет назад, передает 24 kz.

Шесть лет назад в западной части города началось строительство нового микрорайона, однако за эти годы необходимой инфраструктуры проведено не было.

Выделяемые из госбюджета средства пойдут на решение этого вопроса, обещают чиновники.

"Для окончания проекта необходима инфраструктура. На 4,8 млрд построят 16 километров сетей. Из них 5,5 - тепловые, 4,9 - канализационные и 5,6 - водопровод", - пояснила руководитель городского отдела строительства Маруа Келмаганбетова.

На подведение в новый микрорайон питьевой воды и установку водопровода направлено около полутора миллиарда тенге.

Из пятикилометрового водопровода уже построено 800 метров. Работы по прокладке тепловых сетей должны быть завершены до конца года, пообещали горожанам.

"Общая длина превышает 10 километров. На данный момент завершено 45% работ. Построено около 400 метров трубопровода, проложено около 3 километров газопровода", - заявил подрядчик Данияр Мендыбаев.

По информации телеканала, начато возведение десяти многоквартирных домов. По генеральному плану города, здесь будет построено 88 домов на 11 тысяч квартир. Предусмотрено строительство больниц, школ, детских садов и театра.

Стоит отметить, что в Казахстане, особенно в крупных городах, нередко выявляют строительство жилых комплексов, которое ведется с нарушениями. Так, например, в Алматы регулярно пополняется список ЖК, нерекомендуемых для покупки в них квартир.

Напомним, что в феврале в мажилисе презентовали проект нового Строительного кодекса – в его рамках ГАСК и органы ЧС смогут инспектировать стройки ЖК и другие объекты.