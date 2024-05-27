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В Алматы простились с экс-министром здравоохранения КазССР Торегельды Шармановым

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Церемония прощания с Торегельды Шармановым
Церемония прощания с Торегельды Шармановым. Фото: Министерство здравоохранения РК

Официальная церемония прощания с академиком Торегельды Шармановым состоялась накануне в Алматы - ученый скончался 25 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

По поручению президента в официальной церемонии прощания с известным государственным и общественным деятелем, академиком Торегельды Шармановым принял участие председатель мажилиса парламента РК. Ерлан Кошанов зачитал письмо со словами соболезнования от главы государства:

"Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в соболезновании президента.

Зампремьера Тамара Дуйсенова процитировала слова соболезнования от имени премьер-министра Казахстана.

О роли и заслугах академика Торегельды Шарманова в ходе церемонии прощания сказали аким города Алматы Ерболат Досаев и президент Национальной академии наук РК при президенте РК Акылбек Куришбаев.

"Торегельды Шарманулы настоящая легенда и гордость медицины не только Казахстана, но и всего мира. Принятие знаменитой Алматинской декларации стало отправной точкой для развития глобальной системы здравоохранения, Казахстан признан во всем мире страной, предоставляющей населению развитую первичную медико-санитарную помощь. Имя Торегельды Шарманулы вписано золотыми буквами в историю нашей медицины. Медицинская общественность страны, наши ученые, коллеги, студенты и соотечественники всегда будут хранить в памяти светлый образ нашего лидера здравоохранения, его уникальные человеческие качества, его огромные заслуги перед обществом", - сказала на церемонии прощания министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Проститься с академиком Шармановым пришли многие государственные и общественные деятели, депутаты, политики, представители научного сообщества, здравоохранения и других сфер, говорится на сайте ведомства.

Напомним, Торегельды Шарманов умер 25 мая, об этом сообщили представители КазНМУ им. Асфендиярова.

Он являлся обладателем звания Еңбек Ері, присвоенного за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения. В течение 12 лет возглавлял министерство здравоохранения республики и создал систему первичной медико-санитарной помощи.

В 2005 году академик Шарманов был удостоен награды высшей степени отличия Всемирной организации здравоохранения - премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире были лишь 29 человек.

В минувшую субботу президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля, академика Торегельды Шарманова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107197-v-almaty-prostilis-s-eks-ministrom-zdravoohraneniya-kazssr-toregeldy-sharmanovym/

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