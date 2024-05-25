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Умер экс-министр здравоохранения КазССР Торегельды Шарманов

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Торегельды Шарманов
Торегельды Шарманов. Фото: facebook.com/KazNMU

Умер Торегельды Шарманов - один из министров здравоохранения Казахской ССР, основатель Казахской академии питания и гордость отечественной медицины, пишет NUR.KZ со ссылкой на КазНМУ им. Асфендиярова.

Торегельды Шарманов умер 25 мая, сообщили представители КазНМУ им. Асфендиярова в Facebook.

"Ушел из жизни отец Алма-Атинской декларации по ПМСП, легенда мирового здравоохранения, гордость казахстанской медицины академик Торегельды Шарманов", - говорится в сообщении.

Торегельды Шарманович являлся обладателем звания Еңбек Ері, присвоенного за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения.

В течение 12 лет возглавлял министерство здравоохранения республики и создал систему первичной медико-санитарной помощи.

В 2005 году академик Шарманов был удостоен награды высшей степени отличия Всемирной организации здравоохранения - премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире были лишь 29 человек.

По информации на сайте, посвященном академику, Торегельды Шарманович родился 19 октября 1930 года в Карагандинской области в селе Ұлытау. В 1955 году с отличием окончил Карагандинский государственный медицинский институт, а в 1958 году - аспирантуру.

Трудовой путь начал в 1958 году с должности главврача Улытауской центральной районной больницы.

С 1968 по 1971 год был ректором Актюбинского государственного медицинского института, одновременно с этим возглавлял кафедру фармакологии.

С 1971 по 1982 год - министр здравоохранения Казахской ССР. В этот же период был ключевым организатором Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по ПСМП, проведенной в 1978 году в Алма-Ате.

В 1972 году основал Казахскую академию питания.

С 1985 по 1988 год - заведующий кафедрой питания Центрального Института Усовершенствования Врачей в Москве.

В 1994 году основал кафедру нутрициологии КазНМУ им. Асфендиярова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106768-umer-eks-ministr-zdravoohraneniya-kazssr-toregeldy-sharmanov/

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