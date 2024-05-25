Токаев высказался о смерти академика Торегельды Шарманова

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля, академика Торегельды Шарманова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.

"Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний.

Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

Напомним, что в марте 2022 года Токаев в честь Наурыза вручил государственные награды ряду деятелей Казахстана. Среди награжденных был академик Торегельды Шарманов.

Экс-министра Казахской ССР Торегельды Шармановича не стало 25 мая - об этом сообщили представители КазНМУ им. Асфендиярова.

По информации на сайте, посвященном академику, Торегельды Шарманович родился 19 октября 1930 года в Карагандинской области в селе Ұлытау. В 1955 году с отличием окончил Карагандинский государственный медицинский институт, а в 1958 году - аспирантуру.

Трудовой путь начал в 1958 году с должности главврача Улытауской центральной районной больницы.

С 1968 по 1971 год был ректором Актюбинского государственного медицинского института, одновременно с этим возглавлял кафедру фармакологии.

С 1971 по 1982 год - министр здравоохранения Казахской ССР. В этот же период был ключевым организатором Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по ПСМП, проведенной в 1978 году в Алма-Ате.

В 1972 году основал Казахскую академию питания.

С 1985 по 1988 год - заведующий кафедрой питания Центрального Института Усовершенствования Врачей в Москве.

В 1994 году основал кафедру нутрициологии КазНМУ им. Асфендиярова.