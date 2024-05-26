Дождь и похолодание ожидаются в двух мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 мая – в двух из них сегодня пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют осадки. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до +4 градусов. Скорость ветра – 9 м/с.
В Шымкенте же сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106969-dozhd-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/