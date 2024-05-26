Дождь и похолодание ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 мая – в двух из них сегодня пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют осадки. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до +4 градусов. Скорость ветра – 9 м/с.

В Шымкенте же сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.