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Сразу в четырех районах Алматы временно отключат воду

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Вода бежит из крана
Отключение холодной воды. Иллюстративное фото: pixabay.com

Плановые работы на сетях водоснабжения проведут в Алматы, в связи с чем будет временно приостановлена подача воды в четырех районах мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается на официальном сайте коммунального предприятия, в Алматы в рамках выполнения плановых работ "Алматы Су" проведет профилактические мероприятия по подключению новых сетей водоснабжения и замену оборудования.

"В связи с этим 16 мая с 08:00 до 20:00 часов временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина – пр. Райымбека – Отеген батыра –Толе би.

16 мая с 08:00 до 18:00 часов будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улиц Майлина – Мирная – Бухтарминская – Аккербез.

17 мая с 08:00 до 20:00 часов холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре ул. Жарокова – пр. Абая – р. Үлкен Алматы – ул. Сатпаева и в Алмалинском районе в контуре пр. Гагарина – пр. Абая – Кабанбай батыра – ул. Кулымбетова – ул. Брусиловского", - отмечается в сообщении.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и в случае вопросов обращаться в диспетчерскую службу - 274-66-66.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Напомним, воду в некоторых районах Алматы отключали и в конце апреля. Ограничение в подаче воды было связано с профилактическими работами на сетях водоснабжения.

Также на Мангистауском атомном энергокомбинате ранее сообщили, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101097-srazu-v-chetyreh-rayonah-almaty-vremenno-otklyuchat-vodu/

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