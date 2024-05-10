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Еще в одном городе Казахстана на все лето отключат горячую воду

Опубликовано:

Вода течет из крана
Ванная комната. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

В Восточно-Казахстанской области в Риддере отключат горячую воду на период с 10 мая по 1 сентября этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в связи с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ на основном и вспомогательном оборудовании подача горячего водоснабжения будет приостановлена с 10 мая по 1 сентября 2024 года.

Напомним, ранее на Мангистауском атомном энергокомбинате сообщили, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

В конце прошлого года в акимате ВКО рассказали о состоянии Риддерской ТЭЦ. Как отметил руководитель управления строительства, энергетики и ЖКХ региона, проблемы копились годами - в городе сети сильно изношены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098439-eshche-v-odnom-gorode-kazahstana-na-vse-leto-otklyuchat-goryachuyu-vodu/

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