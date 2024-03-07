Один из крупнейших парков Алматы благоустроят в этом году

В Алматы ожидается благоустройство Парка первого президента - об этом сообщил аким города во время встречи с населением Бостандыкского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году завершится ПСД на реконструкцию и благоустройство Парка первого президента, территории КЦДС "Атакент" и парка "Южный"; капитальный ремонт фонтанов перед цирком, вдоль улицы Мустафина и перед дворцом студентов КазНУ имени Аль-Фараби", - сообщил Ерболат Досаев.

Он также отметил, что продолжаются работы по благоустройству земельного участка на пересечении проспектов Абая и Гагарина, площадью 1 га, предусматривающие строительство детских и спортивных площадок, зон для выгула собак, установки беседок для отдыха и посадку зеленных насаждений с поливочной системой.

Работы планируется завершить в августе 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Теперь там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.