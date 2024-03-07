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Один из крупнейших парков Алматы благоустроят в этом году

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Дорожки и деревья в парке
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы ожидается благоустройство Парка первого президента - об этом сообщил аким города во время встречи с населением Бостандыкского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году завершится ПСД на реконструкцию и благоустройство Парка первого президента, территории КЦДС "Атакент" и парка "Южный"; капитальный ремонт фонтанов перед цирком, вдоль улицы Мустафина и перед дворцом студентов КазНУ имени Аль-Фараби", - сообщил Ерболат Досаев.

Он также отметил, что продолжаются работы по благоустройству земельного участка на пересечении проспектов Абая и Гагарина, площадью 1 га, предусматривающие строительство детских и спортивных площадок, зон для выгула собак, установки беседок для отдыха и посадку зеленных насаждений с поливочной системой.

Работы планируется завершить в августе 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Теперь там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064998-odin-iz-krupneyshih-parkov-almaty-blagoustroyat-v-etom-godu/

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