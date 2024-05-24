За маникюр у поваров оштрафовали поставщиков питания в школы Астаны (видео)

В Астане поставщиков питания в столичные школы оштрафовали на крупные суммы. Сами предприниматели не согласны с претензиями санврачей, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали бизнесмены журналистам, некоторые штрафы они получили за огурец рядом с колбасой или поваров с маникюром. При этом суммы штрафов могут достигать 1,3 млн тенге.

Предприниматели возмущены и требуют справедливости.

"За что же штрафуют наших предпринимателей? Это не только просрочка, нарушение товарного соседства. Это скол на кафеле, на посуде. Есть один предприниматель, которого оштрафовали даже за гель на руках у повара, несмотря на то, что повар был в перчатках. Мы считаем, что юридически департамент санэпидконтроля города Астаны поступает неверно", - заявила представитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева.

Выражая свое возмущение, предприниматели, которые готовят еду для школьников Астаны, собрались в офисе республиканской палаты по защите бизнеса. Они настаивают на том, чтобы за нарушения, которые допускают повара, штрафовали самих поваров, а не тех, кто нанимает их на работу. То же самое касается и помещений, где готовят еду для школьников. За их несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам должны нести ответственность администрации учебных заведений, заявляют предприниматели.

Но представители столичной СЭС в ответ заявили, что, по их мнению, закон говорит об обратном.

"В 27-й статье четко говорится, что субъект предпринимательства обязан соблюдать требования. Субъект предпринимательства. За нарушения, которое нанес его работник. Субъект предпринимательства обязан привести все в порядок. И надлежащим образом его же сотрудники соблюдали требования санитарных норм", - заявила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Сархат Бейсенова.

Источник: КТК