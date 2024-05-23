На мусорные контейнеры нового типа заменят все старые в Алматы

До конца 2025 года в Алматы заменят все старые мусорные контейнеры, пообещал аким города Ерболат Досаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Акиматом Алматы продолжаются работы по качественной модернизации инфраструктуры для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Глава города Ерболат Досаев рассказал, что в 2024-2025 годах в Алматы установят 2905 заглубленных контейнеров для сбора ТБО.

"Все контейнерные площадки, которые были установлены с 2012 года, мы реконструируем. Кроме того, будут построены 516 новых площадок с заглубленными контейнерами, половина из них появится до конца текущего года. Как вы знаете, под влиянием агрессивной среды металл урн для мусора быстро устаревает. До конца 2025 года все изношенные контейнеры мы полностью заменим", - сообщил Ерболат Досаев.

Работа по установке мусорных контейнеров заглубленного типа началась в Алматы в конце прошлого года, отметили в ведомстве.

Отмечается, что их преимущество заключается в герметичности и недоступности для бродячих животных и птиц, также заглубленные контейнеры решают проблему с распространением неприятного запаха, имеют эстетический внешний вид.

"В соответствии с международным опытом, мы также планируем установку контейнеров с мешковиной. В плане сервиса - очистки, промывки, санитарной обработки мусорных контейнеров - мешковина показывает гораздо большую эффективность. Кроме того, в этом году мы поменяем 1800 так называемых евроконтейнеров", - добавил аким Алматы.

На днях в акимате Алматы рассказали, как изменится территория озера Сайран после масштабной реконструкции. Все работы планируется завершить тоже в 2025 году.

Согласно проекту, предусмотрен ремонт арок западной и восточной входных групп, где будут проложены каменные пешеходные дорожки с ограждением. Северная и южная набережные будут обустроены подпорными стенками и двумя понтонными пешеходными переходами, а на пляжные зоны завезут новый песок.

Еще на этой неделе в ведомстве рассказали, как преобразится Терренкур в Алматы. Будет проведена реконструкция участка общей площадью 3,4 га вокруг водоема парковой зоны Терренкур. Эта зона находится в восточной части, пролегая параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык.