Как преобразится Терренкур в Алматы, рассказали в акимате (фото)

В Алматы начнется реконструкция участка вокруг водоема на Терренкуре - по информации властей города, ремонт здесь не проводился более 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Будет проведена реконструкция участка общей площадью 3,4 га вокруг водоема парковой зоны Терренкур.

Эта зона находится в восточной части, пролегая параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык.

Как рассказали в акимате, здесь расположится обширная зона отдыха, прогулочная тропа вдоль пруда и пешеходный мост. На территории живописного пруда будет установлена сцена для выступлений у воды. Напротив нее расположится современный амфитеатр под открытым небом. Власти обещают, что преобразится и знаменитая на Терренкуре ротонда, которая за 20 лет пришла в неудовлетворительное состояние.

Проект. Фото: акимат Алматы

"Для комфорта посетителей будут установлены новые детские и спортивные площадки, скамейки и урны, опоры освещения. Запланированы работы по озеленению участка площадью 19,6 тыс. м2, укладке тротуарной плитки на 2,8 тыс. м2 и внедрению системы автополива. В рамках реконструкции также предусмотрено благоустройство пруда, в связи с чем в настоящий момент вода в нем отсутствует. Подача будет восстановлена после завершения работ. Реконструкция начнется в начале июня и завершится к концу текущего года", - сообщили в акимате Алматы.

Согласно задумке, обновленное общественное пространство превратит участок в комфортную и привлекательную зону отдыха для алматинцев и гостей города.

Проект. Фото: акимат Алматы

Как напомнили в акимате города, тропа здоровья на Терренкуре была построена в 1974 году.

Данная территория находилась в частной собственности, и ремонт не проводился здесь более 20 лет. В 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность, после чего начались работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции.

Проект. Фото: акимат Алматы

Проект. Фото: акимат Алматы

Проект. Фото: акимат Алматы

Проект. Фото: акимат Алматы

Напомним, что часть водоема на Терренкуре была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее по просьбам жителей вернули в государственную собственность. Об этом в июне 2023 года рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

В феврале этого года глава города рассказал, когда будут завершены разработка проекта по благоустройству Терренкура и работы по освещению телебашни "Кок Тобе". Досаев подчеркивал, что привлекательность зоны отдыха на Терренкуре в Алматы планируется повысить за счет благоустройства прилегающих территорий.