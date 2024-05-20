30 тыс. квадратных метров цветов высадят в Павлодаре

На территории Павлодара планируется посадить 30 тыс. квадратных метров однолетних цветов разных видов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Хасара Хабылбекова.

Как сообщается в официальном аккаунте градоначальника в Instagram, в Павлодаре работы по высадке цветов начались с 3 мая текущего года. Посадки проведены в парках и скверах города.

"Всего планируется высадить порядка 30 тыс. квадратных метров однолетних цветов разных видов (петунья, тагетес, цинерария, портулак, цинния, герань и так далее)", - рассказал аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Как отметил глава города, полив будет организован согласно графику и в зависимости от погодных условий. За данные работы ответственна подрядная организация ОО "Аяулы алақан".

"Работы по высадке цветов продолжаются", - подчеркнул Хасар Хабылбеков.

Недавно стало известно, что жителей и гостей Алматы будут наказывать за фотографии в клумбах с цветами. Это связано с тем, что в попытке заснять красивый кадр люди вытаптывают растения. На проблему обратили внимание не только местные власти, но и другие горожане.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области 22-летней студентке грозит штраф в 11 млн тенге за сорванные во время фотосессии тюльпаны. Как оказалось, цветы, приглянувшиеся девушке, занесены в Красную книгу.